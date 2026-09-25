Konservatuvar bünyesinde gitar, bağlama, piyano, kaval, resim, Türk Halk Müziği, halk oyunları ve ritim branşlarında kurslar düzenlenecek. Başvurular Bahçelievler Mahallesi 917. Sokak No:3 adresindeki AKEM Binası'nın 2'nci katından yapılacak.
8 BRANŞTA KURS VERİLECEK
Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı tarafından açılacak kurslarda gitar, bağlama, piyano, kaval, resim, Türk Halk Müziği, halk oyunları ve ritim alanlarında eğitim verilecek.
BAŞVURULAR 16 EKİM'DE SONA ERECEK
Ücretsiz kurslara katılmak isteyenler, 24 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
Kurs kayıtları, Bahçelievler Mahallesi 917. Sokak No:3 AKEM Binası 2'nci katta gerçekleştirilecek.
Kaynak : PERRE