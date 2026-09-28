1956 yılında Besni'nin Kızılin köyünde dünyaya gelen Osman Özbay, ilkokulu köyünde, ortaokul ve lise eğitimini ise Besni'de tamamladı. Eğitim Enstitüsü öğrenimini, eski adı Gazi Eğitim olan bugünkü Gazi Üniversitesinde tamamlayan Özbay, 1980 yılında öğretmenlik görevine başladı.

41 yıllık eğitimcilik hayatının ardından 2021 yılında emekliye ayrılan Özbay, meslek yaşamı boyunca sürdürdüğü edebiyat ilgisini kitaplara dönüştürdü.

İLK ROMANINDA KÖY KADINLARININ YAŞAMINI ANLATTI

Osman Özbay, ilk romanı 'İki Damla Gözyaşı'nı emekli olmadan önce kaleme aldı.

Özbay, ilk romanında köy kadınlarının sosyal yaşamlarını, karşılaştıkları güçlükleri ve gündelik hayatlarını ele aldı. İlk kitabı olmasına rağmen 'İki Damla Gözyaşı'nın okuyuculardan ilgi gördüğünü belirten Özbay, bu çalışmanın ardından farklı tarihsel ve toplumsal konulara yöneldi.

ROMANLARINDA 1915-1923 DÖNEMİNİ İŞLEDİ

Özbay'ın 'Tütmeyen Bacalar', 'Yuvasına Dönemeyenler', 'Kırmızı ve Beyaz', 'Kurtuluşa Doğru' ve 'Milli Kurtuluş' adlı romanlarında ise 1915 ile 1923 yılları arasındaki savaşlar konu ediliyor.

Eserlerinde cepheye giden gençlerin kahramanlıklarını, işgal altında yaşayan vatandaşların karşılaştığı zorlukları ve işgal kuvvetlerine karşı mücadele eden Türk kadınlarının cesaretini anlatan Özbay, Milli Mücadele dönemini roman kurgusu içerisinde okuyucuya aktarmaya çalıştı.

'EMOŞLA MAMOŞ' BASKIYA HAZIR

Yazarlık çalışmalarına devam eden Osman Özbay, 'Emoşla Mamoş' adlı ocak başı hikayesinin de baskıya hazır olduğunu ifade etti.

Özbay ayrıca kafiye düzeniyle kaleme aldığı çok sayıda şiirinin bulunduğunu belirterek, edebiyat çalışmalarını farklı türlerde sürdürdüğünü kaydetti.

Emekliliğinin ardından kitap çalışmalarına daha fazla zaman ayıran Özbay, roman ve şiirleriyle hem yaşadığı coğrafyanın sosyal hayatını hem de Türk tarihinin önemli dönemlerini okuyucularla buluşturmaya devam ediyor.

Kaynak : PERRE