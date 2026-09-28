Adıyaman'da kanser tedavisi alanında önemli bir adım atılarak Radyasyon Onkolojisi, diğer adıyla radyoterapi ve ışın tedavisi hizmeti başlatıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nde başlayan uygulamayla, daha önce radyoterapi için farklı illere gitmek zorunda kalan hastaların tedavilerini kendi şehirlerinde sürdürebilmelerinin önü açıldı.

HASTALAR İL DIŞINA GİTMEDEN TEDAVİ OLABİLECEK

Radyoterapi hizmetinin başlamasıyla birlikte kanser tedavisi gören hastaların uzun ve hassas tedavi süreçlerinde ailelerinden ve yaşadıkları şehirden uzak kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni hizmetin, özellikle düzenli ve uzun süreli ışın tedavisi gereken hastalar açısından önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor.

BAŞHEKİM TEPE MERKEZİ ZİYARET ETTİ

Radyasyon Onkolojisi hizmetinin başlaması dolayısıyla Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, merkezde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tepe, hizmetin hayata geçirilmesinde görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

TEPE: HASTALARIMIZ TEDAVİLERİNE KENDİ ŞEHİRLERİNDE DEVAM EDEBİLECEK

Radyasyon Onkolojisi hizmetinin Adıyaman açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Başhekim Mehmet Tepe, 'Radyasyon Onkolojisi hizmetinin başlamasıyla birlikte, tedavi için il dışına gitmek zorunda kalan hastalarımızın önemli bir ihtiyacını artık kendi şehrimizde karşılayabileceğiz. Kanser tedavisi uzun ve hassas bir süreç. Hastalarımızın ailelerinden ve yaşadıkları şehirden uzak kalmadan tedavilerine devam edebilmeleri bizim için çok değerli' dedi.

Tepe, hizmetin Adıyaman'a kazandırılmasında destek verenlere de teşekkür ederek, 'Yapılan bu tedavi merkezi hizmetinin Adıyaman'a kazandırılmasındaki destekleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve Adıyaman Milletvekillerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Başhekim Tepe, Radyasyon Onkolojisi hizmetinin hayata geçirilmesinde emeği bulunan hekim ve sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek, yeni hizmetin Adıyaman'a ve tedavi gören hastalara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE