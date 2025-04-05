"Bugün bir kutlama için değil, hukuku savunmak için buradayız"

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Baro Başkanı Bilal Doğan, binlerce avukatın hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve savunmanın onurunu korumak için bir araya geldiğini söyledi. Doğan, “81 ilimizin baro başkanları, binlerce meslektaşımız bugün buradalar. Bugün 'Avukatlar Günü’nü' kutlamak için değil, hukuk devletini ve en temel hakkımız olan hukuki güvenlik hakkımızı savunmak için buradayız. Barolar Birliği Başkanımız Av. Erinç Sağkan’ın da ifade ettiği gibi; hak ve özgürlüklerin teminatı olması gereken yargının, bunun aksine baskı aracına dönüşmesini kabul etmiyoruz” dedi.

"Baroları susturmak isteyenler, savunmayı bastırmak istiyor"

Av. Doğan, özellikle İstanbul Barosu yönetimine yönelik yargı müdahalelerini de eleştirerek, “Bugün barolara yönelik baskılar, sadece meslek örgütlerine değil, halkın hak arama özgürlüğüne yönelik bir tehdittir. Baroları susturmak isteyen bir ülkede, savunmanın sesi bastırılmak isteniyor demektir. Ancak biz buradayız; meslek örgütümüze, mesleğimizin onuruna ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkıyoruz. Ve biliyoruz ki bu ses susturulamaz” dedi.

“Hukuk sistemimiz, ileride iyi anılmayacak bir sınav veriyor”

Türkiye’de hukuk devletinin temel ilkelerine aykırı uygulamaların yaygınlaştığını belirten Av. Bilal Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hukukun araçsallaştığı, hukuksuzluğun ise olağanlaştığı bir dönemdeyiz. Mahkemelerin, yerleşik içtihada aykırı kararları yurttaşların hukuka olan güvenini sarsıyor. Haksız tutuklamalar artık istisna değil, sistematik bir hale gelmiş durumda. Gençler anayasal haklarını kullandıkları için özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Biz avukatlar, onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

“Cübbemiz düğmesizdir çünkü hiçbir otoriteye boyun eğmeyiz”

Av. Doğan konuşmasında, avukatlık mesleğinin sadece hukuki değil, aynı zamanda vicdani ve toplumsal bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. “Bizler yalnızca hukukun temsilcisi değil, aynı zamanda vicdanın da taşıyıcılarıyız. Cübbemizin düğmesiz oluşu, hiçbir otoriteye boyun eğmeyeceğimizin; cepsiz oluşu, hiçbir makamdan menfaat beklemeyeceğimizin sembolüdür” dedi.

“Savunma susmaz, boyun eğmez”

Baroların bir bütün olduğunu ifade eden Doğan, “200 bin üyeli 81 baro, Türkiye Barolar Birliği’dir. Bu birliktelik bozulamaz. Bu yürüyüş yalnızca 5 Nisan için değil; mesleğimizin onuru ve ülkemizin hukuki geleceği için yapılmıştır. Savunma susmaz, savunma durmaz, savunma boyun eğmez” ifadelerini kullandı.

Erinç Sağkan: “Bugün burada olan her avukat, hukuk için yürüyor”

TBB Başkanı Erinç Sağkan ise yaptığı basın açıklamasında, “Bugün yalnızca bir yürüyüş değil, aynı zamanda savunma mesleğinin toplumsal sorumluluğunu hatırlattığımız bir gündür. Meslek onurumuz ve yurttaşın adalet beklentisi için buradayız” dedi.

Yürüyüş sonrası Anıtkabir ziyareti

Yürüyüşün Anıtpark’ta sona ermesinin ardından TBB Başkanı Erinç Sağkan, Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan ve baro başkanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkarak Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kaynak : PHA