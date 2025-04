Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz’in de bulunduğu ziyarette ülke ve eğitim camiasının gündemi istişare edildi. Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,”zor ve çetin zamanlardan geçiyoruz. Dünyadaki ekonomik gelişmelerin olumsuz etkilerin her geçen gün daha fazla hissedildiği, üretim ve pazarlama kabiliyetinin önem kazandığı bir dönemde siyasi emeller dolayısıyla gerçekleştirilen alışveriş yapmamaya yönelik boykot çağrıları zaten zor durumda bulunan esnafımızı, istihdam durumlarını ve üretim kabiliyetini zafiyete uğratmaktadır. Bizim tarafımız da tavrımız da bellidir. Ülkemizin yanında, yerli ve milli üretimin tarafındayız. “Türkümüz dünyayı kardeş bilendir, Gökleri insanın ortak tarlası” diyen M. Akif İnan’ın kurduğu sendikal hareketiz biz. Bizim işimiz; bütünlemek, derlemek, toparlamak ve emekçiye, üyeye, ülkeye, yerküreye hizmet etmektir” dedi.

Mehmet Demir, “ Hakem Kurulu tarafından verilen zam kısa sürede erimiştir. Hakem Kurulunun yanlış, hatalı, geçersiz ve yetersiz artışı ile kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin alım gücü düşmeye devam ediyor. Kamu görevlilerinin yaşadığı gelir kayıplarının bir an önce telafi edilmesi gerekir. Bunun için öncelikle 4688 sayılı kanunda değişikliğe gidilmeli. Adil bir toplu sözleşme düzenine geçilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizin sayısının oldukça yüksek olduğunu, gençlerimiz için bütüncül bir gençlik politikası oluşturulması ve gençlerin üretkenliklerine alan açan çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirterek “ Eğitim sistemimizin bel kemiği olan öğretmenler konusunda da yeni bir vizyona ihtiyaç var. Mevcut atama sayılarının arzı karşılayamaması, binlerce idealist öğretmeni sistem dışında bırakıyor. Bu nedenle atama sayıları ihtiyaca uygun şekilde artırılmalı. Atanmış öğretmenlerin ekonomik güvenceleri, mesleki motivasyon açısından vazgeçilmezimizdir. Maaşlar, yalnızca başlangıç değil, kariyer ilerlemesine göre de anlamlı bir düzeye taşınmalıdır” ifadelerini kullanarak “Geleceğe yapılan en değerli yatırım olan eğitimde, güçlü yönlerimizi sahiplenmeli; zayıf alanlarımızı ise cesaretle kabul etmeliyiz. Eğer gerçekten daha adil, kapsayıcı ve nitelikli bir sistem kurmak istiyorsak; her çocuğun, her gencin, her öğretmenin sesine kulak vermeli ve bu sesleri çözümün parçası hâline getirmeliyiz. Eğitimde atılacak her sağlam adım, bu toprakların en kıymetli hazinesi olan insanımıza yapılan bir yatırımdır” şeklinde konuştu.

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış ise “ Çalışanlarımızın hakları, ülkemizin geleceği ve ortak hedeflerimiz üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdik. Kamu çalışanlarının özlük, sosyal ve mali hakları için çalışmaya, kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin motivasyon ve konforunu arttıracak adımları atmaya özen gösteriyoruz “ diyerek boykot çağrıları için “ boykot çağrılarının sadece siyasi değil, ekonomik tesirleri de olacaktır. Boykot çağrısının kışkırtma niteliği taşımakta ve milli geliri hedef almaktadır. Bu tür çağrılar halk nezdinde karşılık bulmayacaktır” dedi.

Genelde deprem bölgesinde özelde Adıyaman’da deprem sonrası yapılan hizmetlerle ilgili olarak konutların bitme aşamasına geldiğini ve yakın zamanda tüm hak sahiplerinin kalıcı konutlarına kavuşmuş olacağını söyleyen Alkayış, “ halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak görüyoruz. Adıyaman’ımızın hak ettiği hizmeti alması için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla gayret sarf ediyoruz. Memur-Sen İl Temsilciliğimize misafirperverlikleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.

Ziyarette Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir’in Ak Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış’a Eğitim-Bir-Sen tarafından her yıl düzenlenen Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmasının 2024 yılı albümünü hediye etti.

Kaynak : PHA