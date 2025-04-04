Bir yıl önce Belediye Başkan adayımız Sn. Abdurrahman Tutdere ile kurumları gezerken #Adıyaman değişim istiyor demiştim. Başarı inananmakla başlar. Ve kazanacağımızı belirtmiştim. Sn. Başkanımızın meclisteki performansı, depremde halkın içinde olması, halkı yalnız bırakmaması, başarılı bir kampanya yürütmesi ve benzeri bir çok olumlu etken Adıyaman'da yıllar sonra büyük bir başarıyı getirdi. Şimdi yapılması gereken aynı azimle mücadele etmektir. Enkaz yığınını alan Başkanımız yer yer haksız eleştirilere maruz kalsa da, yoluna aynı heyecanla devam ediyor. Adıyaman'ın kısa zamanda toparlanacağına inanıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışı, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal adaleti sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla hizmet sunmayı hedefler. Bu anlayış, halkın ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli hizmetlerin sunulmasını ve toplumun her kesiminin eşitlikçi bir şekilde faydalanabilmesini sağlamayı amaçlar. CHP, sosyal belediyecilik anlayışını, eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi temel hizmetlerde fırsat eşitliğini sağlayarak, dezavantajlı gruplara özel destekler sunarak ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine dayanarak uygulamaktadır. Bu anlayış, yerel yönetimlerde halk odaklı ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimser.

CHP belediyeleri, öncelikle halkın refahını artırmak, eşitlikçi ve adil bir hizmet sunmak ve toplumun her kesimine ulaşmayı hedefler. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, özellikle eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi temel ihtiyaçları ön planda tutar. Ayrıca, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek, yerel kalkınmayı ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeyi amaçlar. CHP belediyeleri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve toplumsal barışı pekiştirmeyi hedefler.

#CHPVARSAHERKESİÇİNVAR