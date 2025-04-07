Sanatçı, toplumun aynasıdır çünkü toplumsal gerçekleri, sorunları ve duyguları sanat aracılığıyla yansıtarak halkın sesini duyurur. Sanatçı, sadece estetik değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşıyan bir figürdür. Toplumun yaşadığı sıkıntıları, adaletsizlikleri ve diğer olguları sanatla dile getirerek, farkındalık yaratmalı ve çözüm arayışlarını teşvik etmelidir. Sanat, toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olmalıdır.

Türk sinemasının güçlü ismi, halkın Türkan Sultanı yaşananlara sessiz kalmadı.İBB Başkanı Sn.Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanan gençlere ve baskı altındaki sanatçılara destek verdi. “Gençlerimiz niye tutuklu?”

“Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır” mesajı verdi.

Yeşil Çamın güzel sanatçısı, filmlerini severek izlediğim Türkan Şoray yaptığı paylaşımda, “Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin, bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmeleri, hepimizin en büyük yarası olmalıdır” diyerek gençlerin gözaltında tutulmasına tepki gösterdi.

“Onlar bizim çocuklarımız, gözbebeklerimiz, ülkemizin geleceğidir” diyen usta sanatçı, gençlerin bir an önce özgürlüklerine kavuşması gerektiğini vurguladı.

“Sanatçı soru sorar, eleştirir, topluma ayna tutar”

Sanat camiası üzerinde artan baskılara da değinen Şoray, genç sanatçılara duyduğu desteği şu sözlerle dile getirdi:

“Sanatçı soru sorar… sorgular… Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır.”

Açıklamasında birlik ve empati çağrısında da bulunan Şoray, “Ancak birbirimizi anlayarak, severek ve empati kurarak güzel günlere ulaşabiliriz” dedi.

Şoray açıklamasını, “Düşünce ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazımızdır. Demokratik bir ülke bizim vazgeçilmezimizdir”

Teşekkürler Türkan Şoray.

Dilerim bu sese kulak verilir. Ve Gençlerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşurlar.

Toplumun dertleriye dertlenen herkese selam olsun.

#TürkanŞoray