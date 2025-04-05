MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, partililer ve vatandaşlar dualarla kurban kesimine katıldı. Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Önat, Bahçeli’nin göreve dönüşünün hem partililer hem de Türk milleti için büyük bir moral olduğunu söyledi.

“Türk dünyasının bilge lideri ayağa kalkmıştır”

MHP İl Başkanı Ali Önat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çakalların hükmü, Bozkurtlar ayağa kalkana kadardır. Şükürler olsun ki Türk dünyasının bilge lideri, Sayın Devlet Bahçeli şifasını bulmuş, mesaisine başlamış ve yeniden ayağa kalkmıştır. Manevi evladı olmaktan onur ve gurur duyduğumuz Genel Başkanımız, tuzakları bozmaya, oyunları dağıtmaya ve hainlerin korkulu rüyası olmaya kararlılıkla devam edecektir.”

“3 Hilal için 3 kurban kestik, tatlı ikram ettik”

Etkinlikte, MHP’nin simgesi olan üç hilale atfen 3 kurban kesildiğini belirten Önat, “Sayın Genel Başkanımızın sağlığına kavuşmasından dolayı Rabbimize şükrümüzü sunmak için bu kurban kesme etkinliğini düzenledik. Kurbanlarımızı kestik, dualar ettik ve vatandaşlarımıza tatlı ikram ettik. Allah kabul etsin. Rabbim bilge liderimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

Bahçeli 66 Gün Sonra Meclis’te

Hatırlanacağı üzere, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun süredir kamuoyu karşısına çıkmamıştı. TBMM Genel Kurulu’na katılarak 66 gün aradan sonra yeniden mesaisine dönen Bahçeli’nin, sağlığının yerinde olduğu ve partisini yakından takip etmeye devam ettiği kamuoyuna yansımıştı. Bahçeli’nin mesaiye başlaması hem siyasi çevrelerde hem de teşkilatlarda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak : PHA