“CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için Özel, Uysal ve Şimşek yarışacak”

CHP’de, partiye kayyum atanmasının önüne geçmek amacıyla alınan olağanüstü kurultay kararı doğrultusunda yapılacak seçimli kurultayda, genel başkanlık için yarışacak isimler netleşti. CHP lideri Özgür Özel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve son olarak adaylığını açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek yarışta yer alacak.

Kurultayda aday olacağı konuşulan CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu.

Berhan Şimşek Kimdir?

CHP siyasetinin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Berhan Şimşek, aynı zamanda Türk sinemasının ve televizyon dünyasının tanınmış oyuncularından. 1958 yılında Bayburt’ta doğan Şimşek, 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekilliği görevinde bulundu. Bu dönemde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliği ve Türkiye-Macaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

2000’li yıllarda CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan Şimşek, aynı zamanda 9 dönem Parti Meclisi ve MYK üyeliği yaptı.

Oyunculuktan Parlamentoya

1978 yılında başladığı sinema kariyerinde “Hoşçakal Yarın”, “Işıklar Sönmesin”, “Minyeli Abdullah” ve “Uzlaşma” gibi birçok filmde rol alan Şimşek, 1994 Ankara Film Festivali ve Magazin Gazetecileri Derneği gibi çeşitli kurumlar tarafından “En İyi Oyuncu” ödüllerine layık görüldü.

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nin kurucuları arasında yer alan Şimşek, bir dönem gazetecilik de yaparak Günaydın ve Milliyet gazetelerinde yazılar kaleme aldı.

CHP Kurultayı 6 Nisan’da Ankara’da Yapılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanması ihtimaline karşı 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı almış ve delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultayda hem Genel Başkan hem de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.

Kurultayda, genel başkan adaylığı için en az 67 delegenin imzası gerekiyor. 1.323 delegeden oluşan kurultayda gözler, özellikle genel başkanlık yarışındaki dengeyi belirleyecek oy dağılımına çevrilmiş durumda.

Siyasi, Sanatsal ve Hukuki Birikimle Aday

Berhan Şimşek, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Yüksek lisansını ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde tamamladı. Şimşek’in siyaset, hukuk, sanat ve medya alanındaki çok yönlü geçmişi, adaylığına kamuoyunun ve delegelerin ilgisini artırdı.

Kaynak : PHA