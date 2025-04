“Denge istiyoruz çünkü fren ve denetim mekanizmaları çürütüldü”

Salıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada listeye dair şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı’ndaki Parti Meclisi seçimlerinde 'Denge ve Dayanışma Listesi' çıkaracağız. ‘Denge’ diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak, öyle bir parti istiyoruz. Keyfi yönetime dayalı, her türlü denge ve denetim mekanizmasını ‘vesayet’ sayan Başkanlık Sistemi, Türkiye’nin en büyük sorunudur.”

Salıcı, denetimsiz gücün Türkiye’yi derin bir siyasal ve toplumsal krize sürüklediğini belirterek, “Meclis’in etkisizleştirilmesi, yargının yozlaşması ve Türkiye’nin bir Tek Adam rejimiyle yönetilmesi; gençlerin umutsuzluğunun, kadınların güvencesizliğinin, çalışanların yoksullaşmasının ve emeklilerin çaresizliğinin temel nedenidir” dedi.

“Dayanışma ile var olabiliriz, güçlenebiliriz”

Partiye yönelik dışsal ve içsel saldırılar karşısında en etkili cevabın dayanışma olduğuna dikkat çeken Oğuz Kaan Salıcı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Dayanışma; birlikte var olma ve birlikte güçlenme iradesidir. Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki her bireyin, her fikrin ve her kanadın ortak hedefler etrafında vereceği mücadelenin en güçlü ifadesidir. Birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte direnmektir.”

“Atatürk’ten miras aldığımız düşünceyle mücadele ediyoruz”

CHP'nin sosyal demokrat değerler etrafında yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunan Salıcı, “Biz, Mustafa Kemal Atatürk’ten miras aldığımız yenilikçi düşünceyle dünyayı anlamlandırıyor; sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Anadolu’nun dört bir yanında yeşertmek için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

“Delegelere çağrım: Listeye destek verin”

Açıklamasını delegelere çağrıda bulunarak tamamlayan Salıcı, “Bu inançla çıktığımız yolda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin saygıdeğer delegelerini ‘Denge ve Dayanışma Listesi’ne destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

