TBB: “Resmî bir açıklamamız yoktur”

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran haberlerde, bankaların müşterilerini 20 bin TL’nin altındaki nakit çekim işlemleri için yalnızca ATM'lere yönlendirdiği öne sürülmüş, Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda karar aldığı iddia edilmişti.

Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde, bankaların müşterilerini 20 bin TL’ye kadar olan işlemleri gişeden yapmak yerine ATM’lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili herhangi bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır.”

Emekliler Derin Nefes Aldı

Söz konusu iddiaların yalanlanması özellikle emekliler ve sabit gelirli vatandaşlar tarafından rahatlama ile karşılandı. Türkiye'de en düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL olduğu göz önüne alındığında, gişe hizmetlerinden mahrum kalma riski birçok vatandaş için endişe yaratmıştı.

Türkiye genelinde milyonlarca emekli, ATM erişimi olmayan ya da nakit işlemlerde gişe tercih eden gruplar arasında yer alıyor. İddiaların doğru olmadığının ortaya çıkması sonrası bu kesimde büyük bir memnuniyet oluştu.

Bankalarda Nakit Çekim Uygulamaları Nasıl İşliyor?

Her banka, müşteri işlemleri konusunda kendi iç düzenlemelerine ve işlem yoğunluğuna göre yönlendirme yapabiliyor. Ancak bu yönlendirmeler, TBB gibi üst düzenleyici kurumların genel talimatı çerçevesinde değil, her bankanın kendi operasyonel uygulamaları doğrultusunda belirleniyor.

Bu nedenle müşteriler, 20 bin TL ve altındaki işlemleri hem gişelerden hem de ATM’lerden yapmaya devam edebiliyor.

Kaynak : PHA