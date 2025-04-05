“Asgari ücretin alım gücü 19 bin 889 TL’ye geriledi”

2025 yılı başında net 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, yıllık enflasyon karşısında reel olarak önemli ölçüde değer kaybettiğini kaydeden Mali Müşavir Mehmet Küçük, şunları söyledi:

“Sabit gelirli vatandaşlar için Temmuz ayı zam umudu kaçınılmaz hale geldi”

“Açıklanan yıllık enflasyon oranı ışığında yapılan hesaplamalarda, asgari ücretin reel değeri yaklaşık 2.215 TL azaldı. Bu da asgari ücretin fiili satın alma gücünü 19 bin 889 TL seviyesine düşürüyor. Özellikle temel ihtiyaçlar, gıda ve barınma gibi kalemlerdeki fiyat artışları düşünüldüğünde, bu kaybın vatandaşın günlük yaşamına etkisi çok daha derin.”

“Temmuzda ara zam zorunlu hale geldi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı, “Enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa gerekli değerlendirmeleri yaparız” açıklamasını hatırlatan Küçük, asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılması gerektiğini söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın açık kapı bırakan ifadeleri, temmuzda yeni bir düzenlemeye işaret ediyor. Ancak şu an itibarıyla hükümet kanadından resmi bir adım gelmedi. Hızla eriyen maaşlar karşısında sabit gelirli kesim zor durumda. Bu nedenle Temmuz ayı sadece bir beklenti değil, aynı zamanda bir gereklilik halini almıştır.”

“Ekonomi politikalarında telafi edici adımlar görünmüyor”

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran asgari ücret tartışmalarına sosyal güvenlik uzmanlarının da dikkat çektiğini söyleyen Küçük, SGK Uzmanı İsmail Sevinç’in ifadelerine atıfta bulunarak şunları aktardı:

“Sayın Sevinç’in de ifade ettiği gibi, şu an için bu kayıpları telafi edecek bir ekonomi politikası görünürde yok. Özellikle gıda fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Gerek çalışanlar gerekse emekliler bu artışları maaşlarına yansımadan her gün yaşıyor.”

2025 Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti

Asgari ücretle ilgili güncel verileri de hatırlatan Mali Müşavir Mehmet Küçük, mevcut durumu şöyle özetledi:

Net Ücret: 22.104,67 TL

Brüt Ücret: 26.005,50 TL

İşverene Toplam Maliyet: 30.556,46 TL

Asgari Ücret Desteği: 1.000 TL (önceki yıl 700 TL)

Yılbaşında yapılan yüzde 30’luk artışa rağmen, üç ay içinde alım gücünün düşmüş olması, hem çalışan hem işveren tarafında temmuz beklentilerini kuvvetlendirdi.

Beklentiler Temmuz’a Kilitlendi

Mali Müşavir Mehmet Küçük, TÜİK’in Nisan, Mayıs Ve Haziran verilerinin ardından 6 aylık enflasyon oranının netleşeceğini, bunun da hem memur maaşları hem de asgari ücret için belirleyici olacağını vurguladı:

“Temmuz ayına kadar geçecek süreçte enflasyonun hız kesmemesi halinde, sadece asgari ücretliler değil tüm sabit gelirli vatandaşlar için yeni bir ücret düzenlemesi kaçınılmaz olacaktır. Gelişmeler, ekonomi yönetiminin temmuz öncesi masaya oturmasını zorunlu kılacak.”

Kaynak : PHA