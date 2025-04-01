Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik aile görüşmesi, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel haklarının engellendiğine dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

“Devletimize Emanet Olanlara İnsan Onuruna Yakışır Muamele Yapılıyor”

Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve tamamen asılsız iddialar dolaşıma sokulmuştur. Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, hukuk devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir.”

“Şeffaf ve Denetime Açık Bir Sistem Uygulanıyor”

Bakan Tunç, Türk ceza infaz sisteminin ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf bir yapıya sahip olduğunu belirterek, infaz kurumlarında hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmeden hareket edildiğini kaydetti.

“İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Bu mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır.”

Adalet Bakanlığı olarak insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Tunç, cezaevlerinde temel haklara ilişkin uygulamaların yasal güvence altında ve titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak : PHA