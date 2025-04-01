Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ekiplerinden bayram ziyareti talebinde bulunan Çınar Efe, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, “Polisleri çok sevdiğini ve bayramda ziyaret edecek kimsesinin olmadığını” iletti.

Bu çağrının ardından harekete geçen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük Çınar’ın yaşadığı konteyneri ziyaret ederek bayramını kutladı. Polis ekipleri, Çınar’a çeşitli bayram hediyeleri takdim ederken, polis araçları ve ekipmanları hakkında bilgilendirme yaptı.

Ziyaretin ardından küçük Çınar, polis aracıyla kısa bir tur attı. Ziyaret boyunca duygusal anlar yaşanırken, Çınar'ın sevinci yüzüne yansıdı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Toplumun her kesimiyle dayanışma içinde olmaya ve özellikle depremzede çocuklarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA