Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak ve can kayıplarını önlemek amacıyla sürdürüldüğünü belirterek, “Lütfen emniyet kemerinizi takın, yolun sonu bayram olsun” ifadelerini kullandı.

“Tüm Araçlarda Emniyet Kemeri Takmak Zorunludur”

Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) seyir halindeyken emniyet kemeri takmayan 17 bin 427 sürücüye işlem yapıldığını belirtti. Açıklamada, “Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takması yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazalarında can kaybını yüzde 45 oranında azaltıyor,” denildi.

Havadan ve Karadan Denetim Sürüyor

Bakan Yerlikaya, denetimlerin hem havadan drone ve helikopterle hem de karadan trafik ekipleriyle sürdürüldüğünü, ayrıca emniyet kemerinin önemini anlatmak üzere simülasyon araçlarının da vatandaşların hizmetinde olduğunu kaydetti.

“Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim,” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, bayram tatili süresince trafik güvenliği kapsamında ülke genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığını ve uygulamaların devam edeceğini duyurdu.

Kaynak : PHA