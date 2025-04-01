Avukat Burak Bekiroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu’nun sosyal medya hesabının, üçüncü kişiler tarafından kullanılarak “boykot çağrısı” ve “halkı yanıltıcı bilgi yayma” iddiasıyla Türkiye’den erişime kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvuruda bulunduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Başvurunun ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İmamoğlu'na ve partisine yönelik susturma girişimlerine karşı duracaklarını ifade etti.

Başarır açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sözde bir hukukçu, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için mahkemeye başvurmuş. Şunun farkına varın; ne bizi, ne adayımızı susturamazsınız. Tüm sosyal medya hesaplarımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nundur. Tutuklamakla, kapatmakla, tehditlerle bizleri susturamazsınız.”

Avukat Bekiroğlu ise yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun cezaevinden sosyal medya hesaplarını yönettiğini ve bunun yargı üzerinde baskı oluşturma amacı taşıdığını öne sürmüştü.

Başvurunun İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği tarafından değerlendirme sürecinde olduğu bildirildi. Konuya ilişkin CHP veya Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PHA