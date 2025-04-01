Avukat Burak Bekiroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının Türkiye’den erişime kapatılması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvuru yaptığını duyurdu.

Bekiroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, iddia olunan suç örgütünün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizde faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik boykot çağrısı yaparak ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinden dolayı, X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılması talebiyle UYAP üzerinden başvuru yapılmıştır.”

Avukatın yaptığı bu başvurunun, mahkeme tarafından değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin CHP’den veya Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PHA