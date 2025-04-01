Bayramlaşma programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Doç. Dr. İshak Şan, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Kahta İlçe Başkanı Av. Gaffar Çelebi, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve yönetimleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Hallaç: “Bayramlar Dayanışma ve Kardeşlik Günüdür”

Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu anlamlı günde hemşehrilerimizle bir araya gelerek, bayramın coşkusunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği özel günlerdir. Hemşehrilerimizle kucaklaşmanın, bayram sevincini paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın mübarek bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”

Program boyunca vatandaşlarla sıcak sohbetler gerçekleştirildi, bayramın sevinci ve huzuru hep birlikte paylaşıldı. Bayramlaşmanın ardından katılımcılar hatıra fotoğrafları çektirerek programı sonlandırdı.

Kaynak : PHA