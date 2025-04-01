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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada araç içerisinde bulunan Fatih Çukurlu ve Mehmet Şahin yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza, Diyarbakır-Kahta karayolu üzerindeki Musa Peygamber mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DD 55 49 plakalı Opel Astra marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye uçtu.

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