Adıyaman’ın yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olan Kâhtalı Mıçe'nin mezarını ziyaret eden Şan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman’ın yetiştirdiği en büyük sanat elçilerinden biri olan Kâhtalı Mıçe ağabeyimin kabristanında dualar ettik. Rabbim mekânını cennet eylesin inşallah.”

Milletvekili Şan’ın, merhum sanatçının hastalık sürecinde de yakından ilgilendiği ve tedavi sürecinin takibi için yoğun çaba gösterdiği biliniyor.

Ziyaret, sanatçının sevenleri ve Adıyamanlılar tarafından da takdirle karşılandı.

Kaynak : PHA