Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente batı illerden Gamma Hidroksi Bütirat (GHB) uyuşturucu maddesi getirileceği bilgisi üzerine şüpheli İ.S’ye yönelik fiziki ve teknik takip başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan fiziki takipte plakası ve sürücüsü açıklanmayan araç durduruldu. Araçta yapılan aramada Malatya’da ilk defa yakalanan cam şişe içerisinde 803,3 gram Gamma Hidroksi Bütirat (GHB) uyuşturucu madde ile 94 Sentetik Ecza Hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan İ.S., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA