Alınan bilgiye göre kavga, İlçeye bağlı Sayören köyünde meydana geldi.

Köy meydanındaki düğünde iki grup arasında yan baktın nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bıçak ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşürken 9 kişi vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar düğündekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Hastanede polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, Jandarma ekipleri tarafından soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA