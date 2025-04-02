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Sivas Valiliği, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Yaralılar, İmranlı, Zara ve Hafik ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma ile arama-kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Açıklamaya göre, bugün saat 04:40 sıralarında D-200 karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında, Yalova’dan Erzincan’a seyir halinde olan E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3'ü mürettebat olan 27 kişinin içinde olduğu otobüste, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı.

Sivas Valiliği, İmranlı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kaza sına ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.

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