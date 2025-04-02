Edinilen bilgilere göre, Hasan Yılmaz iki arkadaşıyla birlikte Atatürk Barajı kıyısına geldi. Grup, burada bir tekneyi denemek amacıyla suya açıldı. Bir süre barajda gezinti yaptıktan sonra kıyıya dönen Yılmaz, arkadaşlarını kestirme bir yoldan ana yola ulaştırmak amacıyla kıyıya indirdi. Ardından tekneyi park edip otomobiliyle onları alacağını söyleyen Yılmaz, söz verdiği buluşma noktasına gelmedi.

Durumdan şüphelenen arkadaşları tekrar baraj kenarına döndü. Olay yerine geldiklerinde Hasan Yılmaz’ın otomobilini park halinde bulurken, teknenin ise kıyıya yanaşmış olduğunu fark etti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kara, Su ve Havadan Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları kara, su ve havadan eş zamanlı olarak yürütülüyor. Dalgıç ekipleri su altında detaylı tarama yaparken, dronlar da baraj çevresini havadan tarıyor. Hasan Yılmaz’ın izine henüz rastlanmazken, olay yerinde endişeyle bekleyişini sürdüren yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve en kısa sürede net bir sonuca ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak : PHA