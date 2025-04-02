Özellikle kurak geçen kış mevsiminin ardından gelen yağışlar, ekili alanlardaki ürünlerin gelişimi açısından kritik bir öneme sahip. Buğday, arpa ve mercimek gibi temel tarım ürünleri için hayati önem taşıyan su ihtiyacının karşılanmaya başlaması, bölge çiftçilerine umut verdi.

"Yağışlar Devam Ederse Verim Artabilir"

Bölgedeki çiftçiler, son yağmurların toprağın su ihtiyacını karşıladığını ve ürün gelişimi açısından olumlu bir dönemin başlayabileceğini ifade etti. Yağışların devam etmesini beklediklerini dile getiren çiftçiler, aynı zamanda yer altı su seviyelerinin de bu sayede toparlanabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar ise yalnızca bu yağışların yeterli olmayacağını belirtiyor. Tarımsal verimliliğin artması ve kuraklık riskinin azalması için düzenli ve sürdürülebilir yağışlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan uzmanlar, özellikle sulama planlarının da buna göre yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

Yetkililerden Uyarı: Bilinçli Tarımsal Uygulamalar Önemli

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerin su kaynaklarını daha verimli kullanmaları gerektiğine dikkat çekerek, tarımsal faaliyetlerin bilinçli yürütülmesi konusunda uyarılarda bulundu. Meteoroloji uzmanları ise önümüzdeki günlerde bölge genelinde yağışların sürebileceğini ve zaman zaman etkisini artırabileceğini kaydetti.

Yağışların devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Kahta ve çevresinde yaşayan üreticiler, bu yılın tarım sezonunun verimli geçmesi için umutlarını sürdürüyor.

Kaynak : PHA