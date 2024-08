İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 3 teröristin etksiz hale getirildiğini operasyonu da an be an takip ederek yönettiklerini açıkladıANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya turuncu listede yer alan Armanç Devrim kod adlı Hacer Tekin ölü 2 teröristinde sağ olarak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında; "Bugün Ankara Jandarma Harekat Merkezinden Jandarma Genel Komutanımız, Generallerimiz, Subay ve Astsubaylarımızla birlikte “GÜRZ-6” operasyonunu an be an takip ettik ve yönettik. Operasyon sonucunda 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen terörist Devletimize meydan okumaya, kahraman Jandarmamıza mukavemet etmeye devam ediyordu. Hak ettiği sonu buldu. Beyaz bayrak sallayan iki kadın terörist ise sağ olarak teslim alındı." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1823018743678550046

Bakan Yerlikaya, teröristlerin talimatlarını verdiği ve bizzat katıldığı 15 eylemde; 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği, 56 Güvenlik görevlisi ve 4 vatandaşın yaralandığı tespit edildiğini açıkladı.