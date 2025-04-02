Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Suçatı mevkiinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen A.Ş. idaresindeki 02 J 4026 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan H.C., A.C.,Z.C, Ş.C. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkışanlar çıkartıldı. Sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil servis tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA