Olay, Kahta ilçesine bağlı Belören Köyü yakınlarında bulunan Atatürk Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döner ustası olduğu öğrenilen Hasan Yılmaz, iki arkadaşıyla birlikte bayram tatili nedeniyle baraj kıyısına geldi. Yılmaz, burada baraj sularına girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

38 Kişilik Uzman Ekip 3 Gün Boyunca Aralıksız Çalıştı

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü su altı polis ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı arama timleri ve AFAD ekipleri katıldı. Ayrıca Malatya ve Elazığ illerinden gönderilen destek ekipleriyle birlikte toplamda 38 kişilik bir su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi görev aldı.

Barajın genişliği ve suyun derinliği nedeniyle aramalar cihaz destekli yapıldı. Yapılan taramalarda, olayın üçüncü gününde Yılmaz’ın cenazesine ulaşıldı. Yaklaşık 20 metre derinlikte tespit edilen cenaze, su altı ekipleri tarafından çıkarılarak kıyıya getirildi.

Cenaze Morga Kaldırıldı

Yılmaz’ın cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, özellikle baraj ve gölet gibi doğal sularda yüzmenin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak : PHA