Yaklaşan Kurban Bayramı ve Hac ibadeti hakkında açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, kurban alırken ve keserken dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yaptı. Sevil, "Kurban, Allah'a yaklaşma vesilesiyle müminlerin belli şartları taşıyan hayvanları usulünce kesmesidir. Kurban ibadeti, Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bize tevarüs etmiş bir ibadettir" dedi.

"Kurban İbadeti ve Tarihsel Kökeni"

Mehmet Fehmi Sevil, Kurban Bayramı'na 12 gün kaldığını belirterek, "Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hz. İsmail'i Allah'a kurban etmekle emrolunduğunda Allah'ın emrine teslim olmuştur. Bu teslimiyetin sonunda melek Cebrail, Hz. İbrahim'e bir koç getirerek, oğlunun yerine onu kurban etmesini söylemiştir. Peygamber Efendimiz de hicri ikinci yıldan itibaren her yıl bizzat kurban kesmiş ve bu ibadeti teşvik etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Vekaletle Kurban Kesimi ve Ücretler"

Vekaletle kurban kesiminin de caiz olduğunu belirten Sevil, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte vekaletle kurban organizasyonunu yürütmektedir. Bu yıl yurt içi vekaletle kurban ücreti 11.750 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 4.750 TL olarak belirlenmiştir. Geçen yıl yaklaşık 745.000 kurban hissesi Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlandı ve bu kurbanlar 35 milyon insana ulaştırıldı. Bu yıl da halkımızın desteğini bekliyoruz" dedi.

"Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler"

Mehmet Fehmi Sevil, kurban keserken hayvana eziyet edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Kurbanlarımızı keserken hayvana eziyet etmemeye özen gösterelim. Kurbanlık hayvanın yaşına ve sağlığına dikkat edelim. Bu bir ibadettir, Allah'a en iyisini adamaya çalışıyoruz. Çevre temizliğine de dikkat edelim" şeklinde konuştu.

Adıyamanlı vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Sevil, "Adıyaman'daki ve Türkiye'deki halkımızın desteklerinden dolayı Allah razı olsun. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil'in açıklamaları şöyle:

"Kurban, Allah'a yaklaşma vesilesiyle müminlerin, Müslümanların belli şartları taşıyan hayvanları usulünce belli bir vakitte kesmeleridir. Kurban Bayramı malumunuz yaklaştı, 12 gün kaldı. Kurban ibadeti, bildiğimiz manada kurban ibadeti, Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bizlere tevarüz etmiş olan bir ibadet çeşidi. Malumunuz Kur'an'da Cenab-ı Allah, Hz.İbrahim Aleyhisselam'ı, Hz. İsmail Aleyhisselam'ı Allah'a kurban etmesi hadisesinden bahseder. Hz.İbrahim Aleyhisselam vahyi alınca Hz. İsmail aleyhisselama durumu anlatır. O da babacığım emrolunan şeyi yap dedikten sonra her ikisi de Allah'a bir hakkın teslim olunca melek Cebrail koçu getirir İbrahim aleyhisselama onun vaadini yerine getirdiğini, oğlunun yerine bunu kurban etmesi gerektiğini ifade eder.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) de kendisine peygamberlik verildikten sonra Medine'ye hicret edince hicri ikinci seneden itibaren Peygamber Efendimiz (s.a.v) kurban ibadetini her sene bizzat kendi eliyle ifa etmiş, kurbanı kesmiş Peygamber Efendimiz (s.a.v) ömrünün sonuna kadar. Resulullah Efendimiz (s.a.v) bu hususta biz müminleri de teşvik eder Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Hanefi mezhebi de kurbanda, kurban günlerinde, kurban bayramında kurban kesmeyi vacip olarak telakki eder. Özellikle Peygamber Efendimiz 'in her sene kurbanı kesmiş olmasından dolayı, Resulullah Efendimiz 'in tavsiyelerinden dolayı Hanefi mezhebi vacip olarak kabul ediyor..."

Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfı'mızla beraber vekâletle kurban organizasyonunu tertip etmekte hem yurt içinde hem de yurt dışında Diyanet İşleri Başkanlığımız Bu sene yurt içi vekâlet ve kurban ücretinin 11.750 TL, yurt dışı kurban bedelin de 4.750 TL olarak belirledi Türkiye Diyanet Vakfı'mız. Tabii geçen sene yaklaşık 745.000 kurban hissesi kurban bizim Türkiye Diyanet Vakfı'mızda vatandaşımız tarafından verildi. Bu verilen kurbanlar yaklaşık 35 milyon insana ulaştırıldı. Bizim yine sizlerden talebimiz bu organizasyona destek vermeniz. Adıyaman'ımızdaki, Türkiye'mizdeki halkımızdan Allah razı olsun yine destekleri devam etmekte. Şu anda biz vekâletle kurbanın organizasyonuna bütün halkımızın iştirakini bekliyoruz.

Tabi dediğimiz gibi kurban bayramı geliyor. Kurban bayramı vesilesiyle inşallah kurbanlarımızı keseceğiz. Kurbanları keserken hayvana eziyet etmemeye gayret edelim. Alacağımız hayvan bu bir ibadettir. En iyisini Allah'a adamaya çalışıyoruz en iyisini alalım gücümüzün yettiğince. En iyisini inşallah ibadet yapmaya çalışalım. Çevre temizliğine dikkat edelim. Bu itibarla Şimdiden kurban bayramlarınızı tebrik ediyorum."

Kaynak : PHA