Perre Antik Kentinde düzenlenen “Minik Kommageneli Kaşifler Atölyesi”nde öğrenciler, arkeoloji ve kültürel mirasın önemi hakkında bilgilendirildi.
Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Müze Müdürü Mehmet Alkan, Adıyaman Üniversitesinin akademik ve idari personeli ile Arkeoloji Bölümü öğrencileri katıldı.
Minik kâşifler, uzmanlar eşliğinde tarihi alanı keşfederken geçmişe yolculuk yaparak bölgenin kültürel değerlerini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Programa katılan öğrencilere fahri arkeolog belgeleri takdim edildi.
Kaynak : PHA
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