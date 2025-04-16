Vatandaşlara daha konforlu ve sağlıklı bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçlayan sistemin tanıtımı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin katılımıyla Ulaştırma Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Tanıtım programına Başkan Tutdere’nin yanı sıra Otokar Otobüs Satış Direktörü Murat Torun, Bölge Müdürü Umut Parti, Atalay Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Atalay ve Başkan Yardımcısı Ali Rıza Atalay da katıldı.

“Temiz ve hijyenik ulaşım için teknolojik altyapımızı güçlendiriyoruz”

Adıyaman Belediyesi olarak hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken, bir yandan da teknolojik yatırımlarla hizmet kalitesini artırdıklarını vurgulayan Başkan Tutdere, “Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik otobüslerde seyahat etmelerini sağlamak adına araç yıkama işlemlerini artık modern ve otomatik bir sistemle gerçekleştireceğiz. Otobüs filomuza kazandırdığımız bu yeni sistem sayesinde araçlarımız son teknolojiyle yıkanacak, halkımız daha hijyenik koşullarda ulaşım hizmeti alacak.” diye konuştu.

“Kaynaklarımızı halkımız için en verimli şekilde kullanıyoruz”

Tasarruf tedbirlerine de değinen Başkan Tutdere, doğru planlama ve mali disiplinle hayata geçirdikleri yatırımlara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Belediye olarak uyguladığımız tasarruf politikaları sayesinde elde ettiğimiz kaynakları halkımız için kullanıyoruz. Bütçemizi ve imkânlarımızı en verimli şekilde değerlendirerek teknolojik yatırımları hayata geçiriyor, şehrimizi adım adım yeniden inşa ediyoruz. ‘Adıyaman Belediyesi halkın belediyesi olacak’ demiştik; bu anlayışla gece gündüz demeden çalışmaya, halkımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz.”

“Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tutuyoruz”

Adıyamanlılara verdikleri hizmet sözünün arkasında durduklarını dile getiren Başkan Tutdere, “Adıyaman halkı bize 31 Mart’ta büyük bir sorumluluk verdi. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Tüm imkanlarımızla halkımız için çalışmaktan onur duyuyorum. Adıyaman güzelleşecek, yeniden yükselecek.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA