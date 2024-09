Festival Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TÜRKSOY, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TİKA ve YTB destekleri, Üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum teşkilatları ve basın kuruluşları proje ortaklığında düzenleniyor. Belgesel Film yarışmasında ön jüri toplantısı 14 Eylül 2024 tarihinde internet üzerinden yapıldı.

12 Uzun Belgesel, 12 Kısa Belgesel ve 12 Öğrenci Belgesel film, Jüri başkanı TRT Belgesel Yönetmeni Ferda Gürcan, Belgesel Yönetmeni Çağatay Çelikbaş, Kurgucu Göker Emir, Sekans Sinema Yazarı Arş. Gör. Gülşah Altuğ, Sinema Yazarı Hayri Çölaşan, Belgesel Yönetmeni Hüseyin Özden, Akademisyen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden İhsan Koluaçık, TRT Yönetmeni Mehtap Özgül, Azerbaycan Yönetmeni, Yazar ve Sunucu Saide Ömer, Amasya Üniversitesinden basın müdürü Timur Yılmaz'dan oluşan Ön Jüri üyeleri tarafından belirlendi.

"Uzun belgesel yarışması finalist filmler"

Beş Şehir Ankara (Five Cities: Ankara) / 2023 / Uzun Belgesel / Alper Kaya, Gökçin Dokumacı / 00:46:13

Bir Gün, 365 Saat (A Day, 365 Hours) / 2023 / Uzun Belgesel / Eylem Kaftan / 01:23:00

Bir Orkestranın İzinde (Searching for 'The Band') / 2024 / Uzun Belgesel / Musa Ak, Hasan Basri Özdemir / 01:14:00

İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler J. Albay Mümin Aksoy / 2024 / Uzun Belgesel / Mesut Gengeç / 00:42:22

Işığın Hasadı (Harvest of Light) / 2024 / Uzun Belgesel / Esin Özalp Öztürk / 00:52:00

Kavur / 2022 / Uzun Belgesel / Fırat Özeler / 01:28:00

Madelet: Rüzgâra Karşı Zorlu ve Cesur Bir Yürüyüşün Öyküsü / 2023 / Uzun Belgesel / Nebil Özgentürk / 00:58:48

Maestro (Maestro: The Path Of Thunder) / 2024 / Uzun Belgesel / Huseynaga Aslanov / 00:38:52 / Azerbaycan

Sarı Gelin'in Sorağında (In the Pursuit of "Sarı Gelin") / 2023 / Belgesel / Mübariz Nağıyev / 01:07:35 / Azerbaycan

Son Enstitücüler (The Last Instituteers) / 2024 / Uzun Belgesel / Taşkın Çağatay Yamen / 01:02:46

Şarap Rengi Deniz (Wıne Dark Sea) / 2024 / Uzun Belgesel / Nefin Dinç / 00:43:00 / Cyprus, Greece, Turkey

Yıldırım Önal / 2024 / Uzun Belgesel / Sinan Uzun / 00:45:00

"Kısa belgesel yarışması finalist filmler"

Ağrı Dağı Çay Evi'nden Starbucks'a (The Sweetest Branch) / 2024 / Kısa Belgesel / Yiğit Kocabıyık / 00:15:00

Ali Amca (Uncle Ali) / 2023 / Kısa Belgesel / Ömür Gürgen / 00:34:57

Aylin's Fairytales (Айлиндин жомоктору) / 2024 / Kısa Belgesel / Umaralieva Asel Yunusalievna / 00:12:03 / Kırgızistan

Bir Doktor (A Medic) / 2023 / Kısa Belgesel / Alizhan Nasirov / 00:24:00 / Kırgızistan

Buzun Ruhu (Spirit of the Ice) / 2024 / Kısa Belgesel / Kadir Can Arabacı / 00:16:24

Duvar / 2023 / Kısa Belgesel / Evrim İnci / 00:19:15

Gezen Oğlak (Roaming Goat) / 2023 / Kısa Belgesel / Şenol Çöm / 00:15:07

Haklı Mücadele (My Struggle) / 2023 / Kısa Belgesel / Nebiye Arı / 00:14:08

İyi Ölüm (The Good Death) / 2023 / Kısa Belgesel / Hasan Ete / 00:20:00

Sarıkamışın Bilinmeyen Kahramanı: Meryem Atmaca (Secret Heroine) / 2021 / Kısa Belgesel / Ahmet Alan / 00:35:48

Türkan (Türkan: The Story of a Female Scientist) / 2024 / Kısa Belgesel / Gülay Ayyıldız Yiğitcan / 00:31:12

Yaren / 2024 / Kısa Belgesel / Mehmet Ali Poyraz / 00:07:04

"Öğrenci belgesel yarışması finalist filmler"

C.M.C. Maden Atıkları / 2023 / Öğrenci / Sadık Tevfik Kayrakçı, Hatice Melisa Santürk / 00:24:15

Cıva Burnu "Turkuaz" (Cıva Burnu - Turquise) / 2024 / Öğrenci / Kıvanç Karabulut / 00:12:35

Dyad / 2023 / Öğrenci / Aidan Serik / 00:22:07 / Kazakistan, Kore

Enkaz Altında (Under the Debris) / 2024 / Öğrenci / Derya Satir / 00:03:47 / Avusturya

Kaya (Rock) (Түркчө) / 2024 / Öğrenci / Altınay Adamaliyeva / 00:16:50 / Kırgızistan

Kudret (КУДУРЕТ) / 2024 / Öğrenci / Keremet Anarbekovna Ergeşbekova / 00:12:03 / Kırgızistan

Lnkless Depths Enrapture / 2024 / Öğrenci / Esengul kyzy Asel / 00:12:01 / Kırgızistan

Psikolojik Enkaz (Mentally Broken) / 2023 / Öğrenci / Cem Güzel / 00:12:18

Safranbolu'nun Altın Çiçeği Safran (Safranbolu's Golden Flower Saffron) / 2023 / Öğrenci / Başak Çardak / 00:17:18

Sen Gittiğinden Beri (Since You've Been Gone) / 2024 / Öğrenci / Ayşegül Ongun / 00:11:39

Şiirzofren / 2024 / Öğrenci / Umay Sıla Güzel / 00:14:01

Yörükler (Turkish Nomad People) / 2024 / Öğrenci / Mahsun Akdoğan / 00:12:51

"Gala ve ödül töreni Ankara'da"

9. Türk Dünyası Belgesel Film Gala ve Ödül Töreni Ankara da yapılıyor.

Festivalin açılışı TÜRKSOY merkez hizmet binasında olacak. Finalist Filmler Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesinde gerçekleşecek. Gala ve ödül töreninin de 2024 yılı Türk dünyası Uzun, Kısa ve Öğrenci dalında verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

"Ödül alan filmler 9 ülkede gösterilecek"

Ödül alan filmler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Makadonya, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gösterilecek. Ayrıca Osmaniye ve Niğde’de gösterim yapılacak.

