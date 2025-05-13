Adıyaman’daki anaokullarında öğrenim gören öğrenciler, atık kâğıtları hayal güçleriyle şekillendirerek kuklalara dönüştürdü. Çocukların el emeğiyle ortaya çıkan bu kuklalar, yalnızca bir sanat eseri değil; aynı zamanda geri dönüşümün, aile katılımının ve çevre bilincinin sesi oldu.

Dönüşümün Hikâyesi: Her Kukla Bir Mesaj Taşıyor

Sergiye ev sahipliği yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Atık kâğıtlar çocukların hayal gücüyle birer kuklaya dönüştü. Her kukla, geri dönüşümün, aile katılımının ve yaratıcılığın sesi oldu. Gelin, kuklaların anlattığı bu dönüşüm hikâyesine birlikte tanık olalım” denildi.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 14 - 20 Mayıs 2025

Saat: 13.00

Yer: Adıyaman Kommagene Kültür Merkezi

Sanat Koordinatörleri:

Etkinlikte yer alan çalışmaların koordinasyonu şu anaokulları tarafından sağlandı:

Nene Hatun Anaokulu

Malazgirt Anaokulu

Sümer Anaokulu

Pınar Anaokulu

Sergi boyunca çocukların atıklardan yarattığı onlarca kukla, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Eğitim ve çevre bilincini buluşturan bu özel sanat etkinliğine tüm halkın davetli olduğu bildirildi.

Kaynak : PHA