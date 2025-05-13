Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Soma ilçesinde Now TV’de yayınlanan programda Gazeteci İlker Karagöz’ün sorularını yanıtladı. Gündemin üst sıralarına yerleşen PKK’nın fesih kararı ve çözüm sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Özel, sürecin başarısının, toplumun her kesimini içine alan açık ve samimi bir mutabakatla mümkün olabileceğini ifade etti.

“Terör Bitecekse Biz Varız”

CHP olarak çözüm sürecine karşı olmadıklarını, ancak sürecin tüm toplum kesimlerinin rızasını içermesi gerektiğini vurgulayan Özel, “CHP olarak ‘Terör bitecekse biz varız’ diyoruz. Annelerin gözyaşı dinecekse, şehit kanı akmayacaksa biz varız. Ama bu bir kişi, bir parti meselesi değil. Bu iş toplumsal mutabakatla çözülürse herkes kazanır” ifadelerini kullandı.

“Toplumsal Rıza Olmadan Atılan Her Adım Eksiktir”

Özel, çözüm sürecinde atılan adımların şeffaf olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Geçmişte gizli yürütülen süreçler, toplumda güvensizlik oluşturdu. Bugün aynı hataların tekrarlanmaması gerekiyor. Meclis merkezli, toplumsal rızayı önceleyen bir çerçeve çizilmeli. Şehit ailelerinin, gazilerin, bu süreçten zarar gören herkesin görüşleri alınmalı. Şehit annesine yemek vererek rıza sağlanmaz; o annenin gözüne bakacak cesaret, o babanın elini tutacak samimiyet gerekir.”

“Süreçte CHP’nin Haklılığı Ortaya Çıktı”

Cumhur İttifakı bileşenlerinin geçmişte birbirlerine yönelttikleri ağır suçlamaları hatırlatan Özel, “O dönem Bahçeli Erdoğan’ı terör örgütüne teslim olmakla, Erdoğan da Bahçeli’yi kandan beslenmekle suçluyordu. Şimdi aynı masadalar. Bu tablo CHP’nin o zaman da şimdi de tutarlı ve doğru bir yerde durduğunu gösteriyor” dedi.

“TBMM’de Hazırlık Komisyonu Kurulmalı”

CHP Lideri Özgür Özel, sürecin doğru yürütülmesi adına TBMM çatısı altında tüm partilerin temsil edildiği bir hazırlık komisyonu kurulması çağrısı yaptı:

“Meclis Başkanı hızla bir inisiyatif almalı. Her partinin uzmanları ve temsilcileriyle hazırlık süreci başlatılmalı. Biz CHP olarak bu komisyona yedi hukukçu ve üç siyaset bilimciden oluşan bir ekiple hazırız. Adem Sözüer gibi Türkiye’de ceza hukuku alanında uzman isimlerle çalışıyoruz.”

“Anayasa Değişikliğine Karşıyız”

CHP’nin anayasa değişikliği üzerinden yürütülecek herhangi bir gizli pazarlığa karşı olduğunu da vurgulayan Özel, “Biz anayasa değişikliğiyle yürütülecek bir çözümün içinde yer almayız. Bu iş yasal düzenlemelerle, mevcut kanunların doğru uygulanmasıyla ve antidemokratik uygulamaların kaldırılmasıyla çözülmelidir” dedi.

“Süreç Toplumsallaşmalı, Herkes Bilgi Sahibi Olmalı”

Özel, yürütülecek sürecin yalnızca hükümetin kontrolünde ve kapalı kapılar ardında gerçekleşmesinin toplumsal meşruiyeti zedeleyeceğini belirtti. Atılacak her adımın topluma anlatılması ve destek alınarak yürütülmesi gerektiğini söyledi:

“Türkiye bir sorunu çözmek üzere. Ama bu sorun PKK’ya meşruiyet kazandırılarak değil, topluma güven verilerek çözülebilir. Meclis’te bir ortak akıl oluşturulmalı, şehit aileleri, meslek örgütleri, hukukçular, tüm paydaşlar sürece dahil edilmeli.”

“İlk Günümüzdeyiz, Algı Operasyonları Değil, Ciddi Zemin Gerekir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çözüm sürecinin henüz başında olunduğunu vurgulayarak, “Fesih kararı açıklanmış olabilir ama bu, henüz sıfırıncı gündeyiz demektir. Henüz hiçbir şey netleşmiş değil. Süreci köpürtmeden, siyasal nemalar peşinde koşmadan, tüm tarafları dinleyerek ilerlemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA