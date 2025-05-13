“Hayırlı bir gelişme”

PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili süreci değerlendiren Türk, “Tabii ki hayırlı bir gelişme. Yıllarca demokratik siyasetin öne çıkması, silahların sustuğu, acıların yaşanmadığı, sorunların demokratik siyasetle çözüleceği bir gelecek için hep mücadele ettik. Bugün geldiğimiz noktada, artık sorunların şiddetle değil, siyasetle çözülebileceği bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Barış kolay değil, ama pazarlık da değil”

Ahmet Türk, barışın zorluklarına dikkat çektiği konuşmasında, sürecin pazarlıkla değil, ilkeli yaklaşımlarla yürütüldüğünü belirtti. Türk şöyle konuştu:

“Barışın kolay olmadığını çok iyi biliyoruz. Elbette ki beklentiler var. Ancak biz bu barış sürecine girerken bunu bir pazarlık konusu yapmadık, yapmayız da. Barış, toplumun tüm kesimlerinin ortak arzusu olmalı. Demokratik siyaseti esas alan bir yaklaşım gerekiyor.”

“Bahçeli, Türkiye’nin geleceğini düşünerek hareket etti”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına ve sürece verdiği katkılara da özel bir yer ayıran Türk, şunları kaydetti:

“Sayın Bahçeli, gerçekten belki de bir siyasetçinin alamayacağı bir riski üstlendi. Bu riski alırken herhangi bir siyasi hesap yapmadı. Türkiye’nin geleceğini, Ortadoğu’daki gelişmeleri göz önünde bulundurarak, artık Türkiye’nin kucaklayıcı bir siyaset yürütmesi gerektiğine inandığı için bu konuyu gündeme taşıdı. Sadece açıklamalarla kalmadı, sürece katkı verdi. Bunun kıymetini teslim etmek gerekiyor.”

“Özel de barışa katkı vereceğini söyledi”

Ahmet Türk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılan görüşmelere de değindi. Özel’in, barışa destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini söyleyen Türk, “Sayın Özel’le hem görüşmelerimizde hem de özel sohbetlerimizde, barışa bütün gücüyle katkı vereceğini söyledi. Bugün de aynı noktada durduğunu görüyoruz. Barışa katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sırrı Süreyya Önder’in katkısını unutamayız”

Açıklamasında geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e de değinen Ahmet Türk, “Bu barış sürecinde büyük emeği olan Sırrı Süreyya’yı saygıyla anmak istiyorum. Erken ayrıldı aramızdan, bunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Barışa inanmış, bunun için çok mücadele vermiş bir insandı” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA