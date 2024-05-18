Dünyanın en büyük film yapım şirketlerinden biri olan CTB filmin yapımını üstlendiği ve distribütörlüğü Esla Film tarafından sağlanan çocuk aile animasyon türündeki filmin Türkiye dağıtımını ise kurulduğu günden beri adından söz ettirip Türkiye'nin en büyük dağıtım şirketlerinden biri haline gelen A90 Pictures üstleniyor.

Süper Köpekler, bir grup sevimli köpeğin komik ve macera dolu hikayelerini konu ederken, Büyük abi Cino, bir bilim insanının gözüne girmek için çabalar.

Lisa ve Esila bir dans yarışmasını kazanmanın yolunu arar, Aleks ve Tima’nın futbol konusunda yaşadığı anlaşmazlıktan rahatsız olan Minik Aliş ise onları barıştırmak için harekete geçecektir.

Süper Köpekler'in devam filmi olan Süper Köpekler 2 filmi ise 16 Ağustos 2024 tarihinde vizyonda olacak.

Kaynak : PHA