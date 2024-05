Mustafa V. Koç Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Bağış, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Bayram, Türk Hemşireler Derneği Başkanı Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş, Türk Hemşireler Derneği Malatya Şube Başkanı Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan ile ADYÜ akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Birimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ceyda Başoğul, hemşirelerimizin pandemi ve deprem sürecinde özverili çalışmalarını bir kez daha göstermiş olduklarını vurguladı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan, hemşirelik mesleğinin insanlığın ilk dönemlerinden beri var olan kutsal bir meslek olduğuna işaret etti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ise depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızı anarak, hemşirelik mesleğinin sağlık sisteminin vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizdi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş yaptığı konuşmada, “Şüphesiz ki, dünyanın her yerinde hemşireler ‘önce insan’ diyerek topluma hizmeti ilke edinmişlerdir. Hemşireler, insan sağlığı için önemli bir görevi ifa ederek toplumun ihtiyaç duyduğu gerek fiziksel gerekse psikolojik sağlığı her zaman ve her yerde özenli, dikkatli ve titizlikle sağlamak için çalışmaktadırlar.

Bulunulan koşullar, ne olursa olsun gerek doğal afetler gerekse salgınlarda, hemşireler her zaman ön saflarda kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam edeceklerdir. Mesleğin gerektirdiği disiplin ve etik ilkelerin, görevini layığı ile yapan değerli hemşireler sayesinde yaşatılacağına dair inancım tamdır. Özellikle deprem ve pandemi sürecinde ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, etik ilkeler doğrultusunda, sonsuz sabır, özveri, gayret ve içtenlikle mesleğini icra etmeye çalışan, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından olan değerli hemşirelerin ve hemşire adayı öğrencilerin Hemşirelik Haftası’nı kutlar, sağlıklı günler dilerim.” dedi.

Konuşmaların ardından ilk olarak Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş, “Hemşirelerimiz Geleceğimiz: Hemşirelik Bakımının Ekonomik Gücü” adlı sunumunu gerçekleştirdi. Panel, Türk Hemşireler Derneği Malatya Şube Başkanı Doç. Dr. Emriye Hilal Yayan'ın “Deprem ve Hemşireliğin Yeniden Planlanması” başlıklı sunumuyla devam etti.

Panel sonrası ise Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Program sonrası katılımcılara Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş ve Prof. Dr. Özgür Özdemir tarafından hediye ve ADYÜ kampüsünde adlarına dikilmiş fidanların sertifikaları takdim edildi.

