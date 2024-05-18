Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin hibe programları ve kardeş belediyecilik çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği yurtdışı programından dolayı katılım sağlayamadığı etkinlik başkan yardımcısı Mehmet Tırpan’ın katılımıyla gerçekleşti. Depremzede gençlere Atatürk’ün Nutuk’unun hediye edildiği programda öğrenciler için burs desteği sözü alındı.

Düzenlenen kahvaltı programında, depremde aile fertlerini kaybeden gençlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’u ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin yıldönümünde 19 depremzede gencin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı programında tüm depremzede gençler adına gençlerin sorunları, talepleri ve beklentileri dillendirildi. İstanbul İnsanı Yardım Derneği temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte dernek yetkililerinden depremzede öğrenciler için burs desteği sözü alındı.

“Gençlerimiz bizim için çok önemli bir yere sahip”

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, gençlere moral ve destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlayan tüm gençlere ve misafirlere teşekkür ederek, “Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’nin tüm misafirlerimize en kalbi selamlarını ileterek konuşmama başlamak istiyorum. Bizim için geleceğimizin umudu olan gençlerimiz çok önemli bir yere sahip. Bugün de bu program dolayısıyla bu gençlerimizle bir araya gelerek onların sorunlarına ortak olmaya çalıştık. İnşallah güzel ve verimli bir birliktelik sağlamış oluruz” diye konuştu.

“Gençlerimizi çok seviyoruz”

Programa katılan İstanbul İnsanı Yardım Derneği Genel Koordinatörü Tevfik Bala ise yaptığı açıklamada, kendilerini gençlerle bir araya getiren Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür ederek, “İstanbul İnsani Yardım Derneği olarak Adıyaman’dayız. Yakınlarını kaybeden depremzede gençlerimize yaklaşık bir yıldır burs verme çabasındayız. Bugün Adıyaman Belediyesinin düzenlediği kahvaltı programına eşlik ederek gençlerle bir araya geldik. Desteklerini bizden esirgemeyen Adıyaman Belediyesi Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere başta olmak üzere, belediye başkan yardımcılarına, ilgili müdürlük ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bir yıllık bir dernek olmamıza rağmen dostlarımızdan alıp depremzede kardeşlerimize destek çıkmaya çalışıyoruz. Adıyaman Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu kahvaltı programı dâhilinde bizde hem öğrencilerimizle tanışıp kaynaşmak hem de burslarını yinelemek istedik. Adıyaman’ı çok seviyoruz. Gençlerimizi çok seviyoruz. Gençlerimiz bizim yarınımız onlara destek vererek katkıda bulunuyoruz.” dedi.

“Gençlere Atatür’ün Nutuk’u hediye edildi”

Kahvaltı programından sonra gençlerle uzun uzun sohbet eden Başkan Yardımcısı Tırpan ile Dernek Koordinatörü Bala, gençlerin sorun, talep ve beklentilerini dinledi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından Başkan Yardımcısı Tırpan, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere adına gençlere Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unu hediye ederek hayatlarında pusula olması dileğinde bulundu.



Kaynak : PHA