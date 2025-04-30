Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Bayırkonak Jandarma Karakol Komutanlığı, Çınarköy Mahallesi’nden gelen balık ölümleri ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gölette inceleme yaptı.

Balık Ölümlerinin Nedeni: Kirlilik ve Oksijen Azlığı

Yapılan saha araştırmasında, ölen balıkların çoğunlukla tatlı su kefali cinsi ve özellikle yavru bireyler olduğu tespit edildi. Göletin hayvan sulama amaçlı kullanıldığı, hayvan dışkılarının suya karışmasıyla azot dengesinin bozulduğu ve oksijen miktarının düştüğü değerlendirilirken, bunun balık ölümlerine neden olduğu ifade edildi.

Göletin çıkış noktasında ise bulanıklık ile birlikte yoğun organik ve inorganik kirliliğe rastlandığı bildirildi.

Numuneler İnceleme İçin Gönderildi

Ekipler, olay yerinden ölü balıklar ve su örnekleri aldı. Balık numuneleri Elazığ Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne, su numuneleri ise Diyarbakır İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teslim alındı.

Yetkililer, detaylı laboratuvar incelemeleri sonucunda balık ölümlerine ilişkin kesin nedenin netlik kazanacağını belirtti.

Kaynak : PHA