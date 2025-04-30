Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Bağlar ilçesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ile “Karşılıksız Yararlanma” suçlarından 11 yıldır arama kaydı bulunan İ.E. isimli şahıs yakalandı.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Gözaltına alınan İ.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlerin artan bir azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak : PHA