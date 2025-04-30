Türk Sağlık-Sen, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının ek ödeme teşviklerinde yaşanan ani düşüşe ilişkin tepkisini dile getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Nejdet İrfan Tokur, teşvik katsayılarının hiçbir somut gerekçeye dayanmadan düşürüldüğünü savunarak, çalışanların mağdur edildiğini belirtti.

“Bu Ay Teşvik Ödemeleri Yüzde 50 Azaltıldı”

Tokur, özellikle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile hastanelerinde görev yapan diş hekimleri dışındaki sağlık meslek mensuplarının ek ödeme miktarlarının dramatik şekilde düşürüldüğünü belirtti. “10 bin TL teşvik alan bir sağlık çalışanı bu ay sadece 5 bin TL almıştır. Bu bir gelir kaleminde yüzde 50’ye varan düşüş anlamına gelir” diyen Tokur, bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Bu Bir Keyfiliktir, Çalışma Barışını Zedeler”

Teşvik ödemelerinde yaşanan azalmanın “fatura azlığı” ya da “ramazan dolayısıyla iş yoğunluğunun azalması” gibi gerekçelerle açıklanamayacağını belirten Tokur, “Bakanlığın teşvik katsayısını hangi kıstasla belirlediğini açıklamasını bekliyoruz. Bu karar, çalışma barışını bozan, motivasyonu düşüren ve maddi kayıplara yol açan keyfi bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.

“Bu Gelir Kaybının Vebalini Kimse Taşıyamaz”

Ağız ve diş sağlığı çalışanlarının gelirlerinde yaşanan bu düşüşün doğrudan ev bütçesini etkilediğini dile getiren Tokur, “Bir çalışanın gelirinden yüzde 50 kesinti yapılması; evinin mutfağından, çocuğunun ihtiyacından kısmak demektir. Bunun vebali ağırdır” dedi.

Türk Sağlık-Sen: “Başvurumuzu Yaptık, Takipçisiyiz”

Türk Sağlık-Sen olarak yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla resmi başvuruda bulunduklarını açıklayan Tokur, teşvik dönem katsayılarının yükseltilmesini ve kayıpların telafi edilmesini talep ettiklerini belirtti. Tokur ayrıca, “Sürecin tek takipçisiyiz. Diğer sendikaların ne açıklamaları ne de girişimleri var. Biz çalışanların hakkını her platformda savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Tokur, açıklamasını tüm ağız ve diş sağlığı çalışanlarını sendikal mücadeleye destek vermeye çağırarak tamamladı.

Kaynak : PHA