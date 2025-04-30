Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda, nitelikli suçlar kapsamında aranan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “2313 Sayılı Kanuna Aykırılık” suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs, Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cezaevine Teslim Edildi

Gözaltına alınan O.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlerin artan bir azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak : PHA