Öğretmen ve sahaf İlyas Çetinkaya’nın kaleme aldığı “Çilek Kız” adlı çocuk kitabı okuyucularla buluşmasının ardından kısa sürede ilgi görmeye başladı. Çocuk edebiyatı alanında hazırlanan eser, kullanılan anlatım tekniğiyle dikkat çekerken, hedef kitlesi ve içerik yapısıyla da öne çıkıyor. Çetinkaya’nın eğitimci kimliğiyle hazırladığı kitapta, çocukların gelişim süreçleri dikkate alınarak sade ve anlaşılır bir anlatım tercih edildi. Yayınlanmasının ardından farklı şehirlerde düzenlenen etkinliklerle okurlarla buluşan eser, çocukların kitapla bağ kurmasını amaçlayan içerik yapısıyla değerlendiriliyor.

Bilinç Akışı Tekniğiyle Hazırlandı

İlyas Çetinkaya, “Çilek Kız” adlı kitabın bilinç akışı tekniğini kullanan çocuk kitapları arasında yer aldığını ifade etti. Kitabın kısa sürede ilgi görmeye başladığını belirten Çetinkaya, eserin farklı bir anlatım tarzı sunduğunu dile getirdi.

6-10 Yaş Grubuna Hitap Ediyor

Kitabın 6-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlandığını belirten Çetinkaya, eserin 32 sayfadan oluştuğunu ve görsel ağırlıklı bir içerik sunduğunu ifade etti.

Eğitimci Kimliğiyle Hazırlandı

Çetinkaya, kitabı hazırlarken çocukların gelişim dönemlerini göz önünde bulundurduğunu belirtti. Çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sunmayı amaçladığını dile getirdi.

Yeni Çalışmalar Yolda

Yazar, daha önce hazırladığı farklı çalışmaların da bulunduğunu belirterek, yeni projelerin ilerleyen süreçte okuyucularla buluşacağını ifade etti.

Kitap Okumanın Önemi Vurgulandı

Çetinkaya, dijitalleşmenin çocuklar üzerindeki etkisine değinerek kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekti. Çocuk edebiyatında içerik denetiminin önemine de değinen Çetinkaya, kitapların çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade etti.