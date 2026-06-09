Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde çekilen Mevcut Üç, yoğun kış şartları altında görev yapan bir köy öğretmeni ile üç öğrencisinin eğitim mücadelesini konu alıyor. Yaklaşık 7 ayda tamamlanan belgesel, Bitlis'in zorlu kış koşullarında gerçekleştirilen çekimlerle hayata geçirildi. Kar nedeniyle kapanan yollar, kesilen iletişim ve zorlaşan yaşam koşullarına rağmen eğitimin sürdürülme çabasını anlatan belgesel, izleyiciler ve jüri tarafından takdirle karşılandı.



Ödül töreni İstanbul Grand Pera'da gerçekleştirildi ve TRT Belgesel ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Ödül konuşmasında Onur Sürek, isminin okunmasıyla büyük bir duygulandığını, ödülünü alırken gözyaşlarını tutamadığını ifade etti. Sürek, 'Çok mutluyum. Anadolu'yu anlatmaya devam edeceğim.' dedi.

Sürek, bir hafta boyunca TRT tarafından çok iyi ağırlandıklarını belirterek, ön jüri ve seçici kuruldan önemli deneyimler kazandığını söyledi. Bu sürecin kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu ve bundan sonraki 3. belgeselinde de bu birikimi yansıtacağını ifade etti.

Genç yönetmen, geçen yıl ilk filmi 'Çukurova'nın Kara Ekmeği' ile Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde finale kalma başarısı göstermişti.

Sürek, başta danışman hocası Doç. Dr. Yektanurşin Duyan olmak üzere, kendisini her zaman destekleyen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık, Doç. Dr. Ferit Çağıl, Doç. Dr. Emre Aşılıoğlu, Öğretim Görevlisi Kansu Özden ve Araştırma Görevlisi Ferhat Kılıç'a teşekkür etti. Sürek ayrıca, 'Bu filmin ortaya çıkmasında emeği bulunan tüm hocalarıma çok ama çok teşekkür ediyorum.' dedi.



Ayrıca desteklerinden dolayı Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Beytullah Birlik ve Kasımiye KYK Erkek Yurdu Müdürü Sedat Durmaz'a teşekkürlerini iletti.

Sürek, 17. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde finale kalan 10 yönetmeni de tebrik ederek, radyo haber seslendirmesi yapan Hayrünnisa Şahin'e teşekkür etti.

Ailesine de özel olarak teşekkür eden Sürek, 'Beni her zaman destekleyen aileme minnettarım. Filmime sponsor olan babam İsmet Sürek, abim Mehmet Sürek ve abim İsmail Sürek'e çok ama çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Bu başarıyla Onur Sürek, hem memleketi Siverek'i hem de eğitim aldığı Mardin Artuklu Üniversitesi'ni gururlandırdı.

Mevcut Üç belgeseli, Anadolu'nun zorlu coğrafyalarında eğitim mücadelesini anlatan etkileyici hikâyesiyle dikkat çekmeye devam ediyor

Kaynak : PERRE