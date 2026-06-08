Adıyaman'da görev yapan coğrafya öğretmeni ve müzisyen Barış Songül ile İngilizce öğretmeni Büşra Çakır, birlikte hazırladıkları "Özlem" adlı 6 şarkılık albüm için geri sayıma başladı. İlk şarkının 12 Haziran'da yayımlanacağı albümün tanıtımı ise 26 Haziran'da düzenlenecek özel bir etkinlikle müzikseverlerle buluşacak.

Adıyamanlı Coğrafya öğretmeni ve müzisyen Barış Songül ile İngilizce öğretmeni Büşra Çakır'ın hazırladığı 6 şarkılık 'Özlem' adlı albümünün ilk şarkısı 12 Haziran'da yayımlanacak. İkili, albümün tanıtımı için 26 Haziran'da özel bir gece düzenleyecek.

Adıyaman'da görev yapan coğrafya öğretmeni Barış Songül ile İngilizce öğretmeni Büşra Çakır, 'Özlem' adını verdikleri 6 şarkılık albüm çalışmalarını tamamladı. Albüm için bir araya gelen ikili, farkındalık oluşturarak müzik dünyasında büyük ilgi görmeyi hedefliyor. Uzun yıllardır müzikle iç içe olduğunu belirten Barış Songül, sahne çalışmalarının yanı sıra çeşitli müzik projelerine de imza attığını söyledi.

Songül, 'Coğrafya öğretmeniyim. Uzun zamandır müzikle haşır neşirim. Gerek Adıyaman'da, gerek Antakya'da, gerekse İzmir'de kafe ve barlarda sahneler aldım. Sahne dışında da müzikal çalışmalarım oldu, single ve tekli çalışmalar yayımladım. Yakın zamanda da bir albüm hazırlığı içindeyim.' dedi.

'Özlem' Albümü 6 Şarkıdan Oluşuyor

Albüm fikrinin tek bir şarkıyla ortaya çıktığını ifade eden Songül, bu çalışmanın zamanla bir albüme dönüştüğünü anlatarak, 'Albümümüz 6 şarkıdan oluşuyor. Aslında yanlışlıkla bir şarkı yapmıştım, çok içime sinmişti. O tek başına olmaz diye düşündüm. Etrafını biraz süslemek lazımdı. Yanına aynı konseptte, aynı tarzda 5 şarkı daha koydum ve bunun bir albüm olabileceğini fark ettim' dedi.

İkinci albüm için de çalışmalara başladıklarını belirten Songül, 'Ama proje demişken, üzerine konuştuğumuz 'Özlem' isimli albümü daha paylaşmadan bile ikinci albümümüzün 3 şarkısı şimdiden hazır. Artık bu saatten sonra durmayacağız' ifadelerini kullandı.

Tanıtım Gecesi 26 Haziran'da

Albümün tanıtımı için özel bir gece planladıklarını kaydeden Songül, eserleri dijital platformlar üzerinden dinleyicilerle buluşturacaklarını söyledi.

Songül, '26 Haziran'da Anka Kafe'de Olgun Eren ve Mem Sîdar ile birlikte bir tanıtım gecesi düzenleyeceğiz. Güzel bir gece olacak. Çok kalabalık bir kitleye ulaşmaktansa daha özel bir kitleye ulaşsak bizim için daha iyi olur kanaatine vardık ve eserleri kendi YouTube kanalımızdan paylaşmaya karar verdik.' dedi.

'Konseptimiz Özlem ve Keman'

Albümün duygusal bir tema üzerine kurulduğunu anlatan Songül, ' 'Özlem' şarkısı tek başına paylaşılmaz demiştim ve yanına koyduğum şarkılar onun kuzenleri. Benzer şarkılar, benzer duygular... Özlem duygusuna keman ve piyanoyu koyduk. Konseptimiz özlem ve keman diyebilirim' dedi.

Yapay Zeka Desteğiyle Hazırlandı

Şarkıların hazırlanma sürecinde yapay zekâdan da yararlandıklarını ifade eden Songül, bu konuda fikrini değiştiren kişinin avukat Evren Çıldır olduğunu söyleyerek, 'Ben bir türlü yapay zekâ ile yapılan şarkıları kabullenemiyordum. Evren bana, 'Çağın cahili olmaya gerek yok, buna uyum sağlamak lazım.' dediğinde, ben de 'Bir cümle ne kadar şeyi değiştirebilir?' diye düşünmüştüm. Ama çok şey değiştirdi ve bundan faydalanmam gerektiğini fark ettim. Şarkıları yaptıktan sonra da çağın cahili olmadık ve yapay zekâdan faydalandık' dedi.

Kaynak : PERRE