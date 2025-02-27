Ayrıca, Ramazan boyunca 1 milyon TL'ye kadar nakdi yardım yapılacak.

Kahta'da sosyal dayanışmanın güçlenmesi adına önemli bir adım atılıyor. Demokrasi ve Birlik Derneği Kahta Şubesi Başkanı Yusuf Aslan, Ramazan ayının girmesiyle birlikte yardıma muhtaç ailelere yönelik başlatılan yardım kampanyası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Aslan, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyleyerek, bu dönemde Ramazan ayı boyunca 3500 aileye gıda, ayakkabı ve kıyafet yardımı yapacağını belirtti.

Başkan Aslan, bu Ramazan orucu boyunca yardımların sadece bununla sınırlı kalmayacağını ve 1 milyon TL'ye kadar nakdi yardım yapılacağını ifade etti.

Aslan, “Ramazan ayı, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir dönemdir. Elimizden geldiği kadar fakir fukaranın yanında yer alacağız” dedi.

Yardım kampanyası kapsamında gıda, ayakkabı ve kıyafet yardımlarının yanı sıra, nakdi yardımlarla da ihtiyaç sahibi ailelere destek olunacak. Yusuf Aslan, yardımların tüm Ramazan ayı boyunca devam edeceğini ve bu süreçte daha fazla aileye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak : PHA