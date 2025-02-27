Otobüste bulunan yolcuları indirerek hastayı en hızlı şekilde hastaneye ulaştıran Bozkurt, büyük bir duyarlılık örneği sergiledi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen talihsiz yolcu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tıp fakültesi öğrencisi ilk müdahaleyi yaptı

Adıyaman Belediyesi’ne ait halk otobüsünde seyahat eden Fatma Üder fenalaşıp bilincini kaybedince, otobüste bulunan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi hızla müdahalede bulundu. Bu sırada otobüs şoförü Hakan Bozkurt da belediye birimlerini bilgilendirerek hastayı hızla hastaneye ulaştırmaya karar verdi.

Eski Valilik durağında gerçekleşen olayda, Bozkurt ambulansın gecikebileceğini değerlendirerek hastayı hızla en yakın hastane olan Özel Park Hospital’a ulaştırdı. Yaklaşık 5 dakika süren yolculuğun ardından otobüsle hastane aciline getirilen Fatma Üder, burada sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hakan Bozkurt: Her duyarlı vatandaş gibi üzerime düşeni yaptım

Olayı anlatan otobüs şoförü Hakan Bozkurt, hastayı en kısa sürede hastaneye ulaştırmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü’nde otobüs şoförüyüm. Eski Valilik durağında yolcularımı indirip hareket edecekken bir çığlık duydum. Yolculardan biri ‘Şoför bey, bayılan var!’ diye seslendi. Hemen aracı güvenli bir şekilde durdurup arkaya koştum. Yaşlı bir teyzenin bayıldığını düşündük, ancak kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Şans eseri otobüste bulunan bir sağlık çalışanı hemen müdahale etti. Ambulansı aradım ancak gecikebileceğini öğrenince, sağlık çalışanının onayıyla hastayı otobüsle en yakın hastaneye götürmeye karar verdik. Yaklaşık 5 dakika içinde hastaneye ulaştık. Doktorlar anında müdahale etti. Teyzemiz için dua ediyoruz, inşallah durumu iyi olur. Şoförlük hayatımda ilk kez böyle bir olay yaşadım. Her vatandaş gibi üstüme düşeni yaptım.”

Adıyaman Belediyesi yetkilileri ve Üder’in ailesi, gösterdiği duyarlılık nedeniyle Hakan Bozkurt’a teşekkür etti. Hastanın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak : PHA