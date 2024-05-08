Müdürlük tarafından, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, etik değerlere bağlı, yenilikçi, girişimci, üretken ve ekonomiye katkıda bulunan nitelikli meslek elemanları yetiştirme hedefinde önemli adımlar atılıyor.

Gerçekleştirilen sektör ziyaretleri sayesinde, güncel iş piyasası trendleri, gelişen teknolojiler ve aranan beceriler yakından takip edilerek, mesleki eğitim programları bu ihtiyaçlara göre güncelleniyor. Sektör temsilcileriyle kurulan iş birlikleri aracılığıyla ise staj imkanları, konuk dersleri ve ortak projeler gibi yeni fırsatlar da ortaya çıkarılıyor.

Bu kapsamda, Şube Müdürü Necmettin Beyaz, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren hazır giyim alanında üretim yapan Gelişim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'yi ziyaret etti. Şirketin Genel Müdürü Ekrem Cırık ile yapılan görüşmede protokol imzalanması kararlaştırıldı.

Protokol ile sağlanacak imkanlar:

9. Sınıf öğrencilerine aylık 500 TL burs: Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılacak olan Moda Tasarım Teknolojileri Alanı'na 9. sınıfta öğrenime başlayacak öğrencilere her ay 500 TL burs verilecek.

Bu öğrenciler 10. ve 11. Sınıfa geçtiklerinde döner sermaye imkânı: 10. ve 11. sınıf öğrencileri, nitelik kazanmaları için döner sermaye kapsamında iş imkânı bulacak.

12. Sınıfa geçtiklerinde staj imkânı: 12. sınıf öğrencileri, Gelişim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'de stajlarını tamamlayarak mesleki deneyim kazanacak.

Mezun olduklarında iş imkânı: Mezun olan öğrenciler, Gelişim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'de iş imkânı bulabilecek.

Bu protokol ile:

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılacak olan Moda Tasarım Teknolojileri Alanı, sektörle entegre hale gelecek ve güncel gelişmelere ayak uyduran eğitim imkânı sunacak.

Öğrenciler, burs, iş imkânı ve staj imkanları ile mesleki becerilerini geliştirme ve sektöre hazırlanma imkânı bulacak.

Mezunlar, iş garantisi ile hayata atılacak ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak nitelikli meslek elemanları olacak.

Kaynak : PHA