Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler, Arapça şiir ve şarkı performanslarını sergilediler.

Dil öğrenimin kazanımına katkı sunmayı amaçlayan yarışmada, Kahta’dan katılan öğrenciler il bazında dereceye girdi.

Arapça şarkı yarışmasında, Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ayşe Karakaya birinci, Kahta Bölükyayla İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ahmet Çetinkaya ikinci, Kahta Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu’ndan Burhan Deniz ise üçüncü oldu.

Liseler arası şiir okuma yarışmasında, Adıyaman Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Oğuz Emir Ünsal birinci olurken Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Hekim Yardım ikinci, Kahta TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Derya Ertaş ise üçüncü oldu.

Adıyaman’da düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Arapça, İslam coğrafyasının dili olmasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve İslami ilimleri öğrenmek için büyük bir öneme sahiptir. Bu yarışmalar, öğrencilerimizin Arapça diline olan ilgisini artırarak, dil öğrenimine katkıda bulunmakta ve onların Arapçayı daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır.

Müdür Başli yaptığı açıklamada, “Yarışamaya katılan tüm öğrencileri yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu yarışmaların düzenlenmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda yapılan törende bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise Arapçanın Kur'an-ı Kerim'in dili olduğunu ve İslami ilimleri anlamak için önemini vurguladı.

Kaynak : PHA