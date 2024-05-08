Play Off müsabakalarında ve ligde isimlerinden sık sık söz ettiren Gergerspor ve Besnispor final haftasında karşı karşıya gelecek. Besni ilçe stadında oynanacak müsabaka iki takım için de hayati önem taşıyan bir karşılaşma olacak. Bir tarafta Play Off müsabakalarında aldığı 9 galibiyetle 27 puana sahip Gergerspor, bir tarafta 8 galibiyeti 1 mağlubiyeti olan 24 puana sahip Besnispor.

12 Mayıs Pazar günü Besni İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmadan alınan sonuç ile BAL Ligine çıkması kesinleşen takım belli olacak. Play Off müsabakaları sonucunda şampiyon olarak ligi tamamlamış olan takım ilerleyen tarihlerde ilimizi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Adıyaman Belediyespor ile karşılaşacak ve bu karşılama sonucunda galip gelen takım 2024-2025 sezonunda ilimizi temsil edecek.

Kaynak : PHA